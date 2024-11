Gp Las Vegas: Russell in pole, Sainz secondo con Ferrari

George Russell ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Las Vegas, terz'ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota britannico della Mercedes ha registrato il miglior tempo nelle qualifiche con un giro in 1'32''312. Al suo fianco in prima fila partirà la Ferrari di Carlos Sainz, che ha ottenuto il secondo miglior tempo con 1'32''410.

In seconda fila, sorprende la prestazione di Pierre Gasly su Alpine, che ha segnato un tempo di 1'32''664, posizionandosi terzo. Accanto a lui, Charles Leclerc su Ferrari ha chiuso le qualifiche con il quarto tempo, fermando il cronometro a 1'32''783.

Il campione del mondo in carica, Max Verstappen su Red Bull, ha ottenuto il quinto tempo con 1'32''797 e partirà dalla terza fila, affiancato dalla McLaren di Lando Norris, che ha registrato un tempo di 1'33''008.

Completano la top ten Yuki Tsunoda su RB, Oscar Piastri su McLaren, Nico Hulkenberg su Haas e Lewis Hamilton su Mercedes.

La Ferrari ha mostrato un buon passo, con Sainz e Leclerc rispettivamente in seconda e quarta posizione. La Red Bull ha vissuto una sessione altalenante: Verstappen partirà dalla quinta posizione, mentre Sergio Pérez ha subito un'uscita di pista in Q1, compromettendo la sua qualifica.

L'evento ha visto anche un incidente significativo: Franco Colapinto ha perso il controllo della sua vettura in Q2, impattando contro le barriere e causando danni sia alla monoposto che alla pista. Questo incidente ha sollevato dubbi sulla sua partecipazione alla gara.

Il Gran Premio di Las Vegas si preannuncia avvincente, con una griglia di partenza che promette battaglie serrate e possibili colpi di scena.

