De Laurentiis dice no al consorzio americano, il Napoli resta fuori dal mercato

De Laurentiis ha respinto un’offerta da circa 2 miliardi per il Napoli, arrivata da un consorzio americano interessato a un progetto sportivo tra calcio e basket.

Aurelio De Laurentiis non intende vendere il Napoli. Secondo quanto emerso, un gruppo di investitori statunitensi avrebbe messo sul tavolo una proposta da circa 2 miliardi di euro per rilevare il club azzurro.

L’operazione sarebbe stata seguita da Underdog Global Partners, società già presente nello sport italiano con la maggioranza del Campobasso e una quota di controllo nel Napoli Basket, squadra impegnata nella massima serie.

I contatti sarebbero iniziati circa sei mesi fa, ma la posizione del Napoli non sarebbe cambiata. Il club non è considerato in vendita, nonostante il valore dell’offerta e il momento sportivo segnato dai due scudetti conquistati negli ultimi tre anni.

Il progetto del consorzio puntava a costruire una piattaforma multisportiva in città, unendo calcio e basket sotto una strategia comune. Nel piano rientrerebbe anche l’interesse per una possibile franchigia Nba Europe, in vista del lancio della nuova lega previsto nel 2027.