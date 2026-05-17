Conte e il futuro al Napoli, il tecnico conferma il confronto con De Laurentiis

Conte apre all’addio al Napoli dopo la qualificazione Champions. L’allenatore ha confermato di aver già parlato con De Laurentiis del proprio futuro, mentre il club prepara le prossime mosse in vista della nuova stagione.

Il Napoli conquista la qualificazione alla prossima Champions League grazie al successo contro il Pisa nella gara giocata domenica 17 maggio. Al termine della partita Antonio Conte ha affrontato anche il tema legato alla sua permanenza sulla panchina azzurra, lasciando intendere che le decisioni sul futuro sono già state condivise con Aurelio De Laurentiis.

L’allenatore ha spiegato di essere rimasto a Napoli pur sapendo che la stagione sarebbe stata complicata. Conte ha ricordato i numerosi cambiamenti all’interno della rosa e le difficoltà affrontate durante l’anno, aggravate anche dagli infortuni di diversi giocatori considerati fondamentali per gli equilibri della squadra.

Parlando ai microfoni di Dazn, il tecnico ha ribadito che il club è già al lavoro per programmare il prossimo campionato. Conte ha dichiarato di aver comunicato da tempo al presidente il proprio pensiero e le sue intenzioni, aggiungendo che ogni valutazione definitiva verrà affrontata dopo l’ultima partita della stagione.

L’allenatore azzurro ha anche parlato degli obiettivi raggiunti durante l’annata, sottolineando il desiderio di chiudere il campionato al secondo posto. Conte non ha nascosto il rammarico per il percorso europeo e, in particolare, per il confronto perso contro il Copenaghen, ma ha ricordato come la squadra sia comunque riuscita a conquistare un trofeo nel corso della stagione.