Lorenzo Salvetti vince Amici 25, il racconto sulla balbuzie e il legame speciale con Gard

Lorenzo Salvetti ha vinto Amici 25 dopo un percorso iniziato da bambino per superare la balbuzie. A Verissimo il cantante ha raccontato come teatro e musica gli abbiano cambiato la vita, ricordando anche il legame nato con Gard.

Lorenzo Salvetti sta ancora cercando di realizzare quanto accaduto dopo la finale di Amici 25. Ospite a Verissimo, il giovane cantante ha ripercorso il cammino che lo ha portato alla vittoria del talent, parlando delle difficoltà affrontate fin dall’infanzia e del ruolo decisivo avuto da teatro e musica nella sua crescita.

Il percorso artistico di Lorenzo è iniziato quando aveva circa cinque anni. Prima del canto è arrivato il teatro, scelto quasi per necessità. Il vincitore del programma ha spiegato di aver avuto problemi nell’esprimersi e di aver trovato sul palco un modo per superare la balbuzie. Imparare un copione, controllare il respiro e seguire i tempi della recitazione gli hanno permesso, anno dopo anno, di acquisire sicurezza fino a smettere di balbettare.

Dopo quella scoperta è nata anche la passione per la musica. Lorenzo ha iniziato a studiare pianoforte e canto, trasformando quella che era nata come una terapia personale in una vera strada professionale. A Verissimo ha definito teatro e musica la sua “cura”, spiegando quanto quelle esperienze abbiano cambiato il suo modo di comunicare e stare con gli altri.

Nel percorso dentro la scuola di Amici, Lorenzo ha stretto un rapporto molto forte con il cantante Gard. Tra i due, ha raccontato, c’è stata sintonia immediata sin dai primi giorni. Salvetti ha spiegato di aver trovato in lui un punto di riferimento capace di farlo sentire a casa durante i mesi trascorsi nel talent.

Anche Gard, entrato in studio durante l’intervista, ha parlato dell’amicizia nata nel programma e della soddisfazione per il successo dell’amico. Il cantante ha ammesso di aver sperato fino all’ultimo nella vittoria di Lorenzo, dicendosi orgoglioso del traguardo raggiunto.

Tra le persone che hanno creduto maggiormente nel giovane artista c’è stata Lorella Cuccarini. L’insegnante ha ricordato di aver visto fin dal primo giorno una grande maturità in Lorenzo, nonostante la giovane età. Durante il Serale, però, ha anche notato le sue paure e l’ansia di non riuscire ad arrivare fino in fondo.

Cuccarini ha raccontato di aver cercato più volte di convincerlo a vivere il percorso con maggiore leggerezza, temendo che la tensione potesse penalizzarlo. Secondo la maestra, proprio nell’ultima puntata Lorenzo è riuscito a liberarsi di quella pressione, affrontando la finale con naturalezza e mostrando sul palco tutta la sua energia.