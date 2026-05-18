Lorenzo Salvetti vince Amici, dalla finale mancata a X Factor al trionfo con la sua musica

Lorenzo Salvetti ha vinto Amici dopo il percorso iniziato a X Factor e una finale soltanto sfiorata. Il cantante veronese ha conquistato il pubblico con brani intimi e uno stile lontano dagli eccessi televisivi.

Lorenzo Salvetti ha conquistato la vittoria di Amici trasformando un percorso pieno di dubbi in una consacrazione artistica davanti al grande pubblico. Il cantante veronese, oggi diciottenne, aveva già attirato l’attenzione nel 2024 durante la sua partecipazione a X Factor, dove si era presentato con una versione essenziale di “Poetica” di Cesare Cremonini accompagnandosi soltanto al pianoforte.

In quell’edizione del talent era stato scelto da Achille Lauro e aveva raggiunto la finale, fermandosi però al quarto posto. Un risultato che gli aveva dato visibilità nazionale senza però garantirgli una direzione precisa. Troppo giovane per avere un’identità artistica definita, Lorenzo aveva continuato a lavorare sulla scrittura e sulla propria sensibilità musicale.

L’ingresso nella scuola di Maria De Filippi nel novembre 2025 ha segnato il punto di svolta. Dentro Amici, Salvetti ha trovato un ambiente che gli ha permesso di trasformare le proprie fragilità in musica, costruendo settimana dopo settimana uno stile riconoscibile e personale.

Seguito da Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, il cantautore ha affrontato il Serale puntando su interpretazioni misurate e testi autobiografici. Durante il programma ha pubblicato i singoli “Stupida Vita”, “Prima di te e dopo” e “Dimmelo tu”, brani che hanno confermato la sua scelta di privilegiare scrittura e introspezione invece delle sonorità costruite per la viralità immediata.

La finale lo ha visto superare prima Elena e poi Alessio nell’ultimo confronto decisivo. Al termine della serata, le sue parole hanno raccontato tutta l’emozione del percorso vissuto nella scuola. Lorenzo ha parlato delle paure e delle incertezze con cui era entrato nel programma, mostrando ancora lo stupore di chi non si aspettava di arrivare fino alla vittoria.

Il successo di Lorenzo Salvetti arriva in un momento in cui il panorama musicale premia spesso l’esposizione continua e la costruzione dell’immagine. Lui ha scelto una strada diversa, fatta di arrangiamenti semplici, presenza discreta e attenzione ai contenuti delle canzoni.

Proprio questa autenticità ha convinto il pubblico. Senza creare personaggi o inseguire forzatamente le tendenze del momento, il giovane artista ha costruito il proprio spazio facendo leva sulla sincerità delle interpretazioni e sulla naturalezza con cui si è mostrato durante tutto il programma.

A diciotto anni esce da Amici con il premio finale, una forte popolarità televisiva e un percorso musicale già riconoscibile. Dopo l’esperienza sfiorata a X Factor, il cantante veronese ha trovato nel talent di Canale 5 la conferma definitiva del proprio talento.