Alessio Di Ponzio vince Amici 25, il racconto a Verissimo tra danza e il legame con Emmanuel Lo

Alessio Di Ponzio ha vinto la categoria ballo di Amici 25 dopo mesi di lavoro e sacrifici. Ospite a Verissimo, il ballerino ha raccontato il legame con Emmanuel Lo e la passione nata da bambino grazie a Michael Jackson.

La vittoria nella categoria ballo di Amici 25 ha segnato per Alessio Di Ponzio la fine di un percorso vissuto con grande pressione personale. Ospite a Verissimo, il ballerino ha spiegato di aver affrontato l’esperienza come un’occasione decisiva per la sua carriera. «Era l’ultima possibilità che sentivo di avere e non potevo mollare», ha raccontato, parlando della soddisfazione provata dopo il traguardo raggiunto.

La danza accompagna Alessio fin dall’infanzia. In famiglia, ha spiegato scherzando, sostengono che abbia iniziato a muoversi a ritmo di musica ancora prima di imparare a camminare. I primi corsi sono arrivati quando aveva appena quattro anni e da allora il ballo è diventato parte della sua quotidianità.

Determinante anche il sostegno ricevuto dal padre, che condivideva la stessa passione pur non avendola mai trasformata in una professione. Proprio questa vicinanza lo ha spinto ad accompagnare il figlio nel percorso artistico, incoraggiandolo negli anni della formazione.

Nel suo racconto trova spazio anche il rapporto con la sorella, legata a lui dalla stessa passione per la danza. Nonostante la differenza d’età e i normali litigi tra fratelli, Alessio ha spiegato che entrambi condividono lo stesso approccio al lavoro e la stessa energia. Il ballerino ha detto di desiderare in futuro un’esibizione insieme a lei.

Durante l’intervista è emerso anche il forte legame artistico con Emmanuel Lo, docente della scuola che ha seguito il suo percorso ad Amici. Tra i due esiste una passione comune nata da piccoli, quella per Michael Jackson. Alessio ha raccontato di aver costruito parte del proprio stile osservando il re del pop, un riferimento che anche Emmanuel Lo sente molto vicino.

Il maestro ha definito Alessio «un talento puro», ricordando di aver riconosciuto immediatamente le sue qualità tecniche e la precisione del movimento. Emmanuel Lo ha spiegato che quella disciplina ispirata a Michael Jackson era già evidente quando vide Alessio ballare da bambino, aggiungendo che oggi il giovane artista è riuscito finalmente a trovare una propria identità sul palco.