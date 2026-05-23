Rapina armata nella gioielleria Blue Spirit a Casal Bertone, banditi in fuga con gioielli e orologi

Rapina alla gioielleria Blue Spirit di Casal Bertone, due uomini armati hanno minacciato le commesse e portato via gioielli e orologi pochi minuti dopo l’apertura del centro commerciale. Indagini affidate alla polizia.

Momenti di paura nella mattinata di ieri al centro commerciale Casal Bertone, dove due rapinatori con il volto coperto hanno assaltato la gioielleria Blue Spirit poco dopo l’apertura dei negozi.

Secondo una prima ricostruzione, i due uomini sono entrati nel punto vendita armati di pistola. Uno dei banditi ha tenuto sotto minaccia le dipendenti presenti all’interno della gioielleria, mentre il complice ha svuotato il bancone impossessandosi di bracciali, orologi e altri preziosi.

I malviventi hanno raccolto la refurtiva in una borsa e sono poi fuggiti rapidamente dal centro commerciale. Il valore esatto dei gioielli rubati non è stato ancora quantificato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Gli investigatori stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della gioielleria e dell’intera struttura commerciale per cercare di identificare i responsabili.

Le due dipendenti ascoltate dalla polizia non hanno riportato ferite, ma sono rimaste sotto choc per quanto accaduto.

L’episodio arriva a circa un mese di distanza da un’altra violenta rapina avvenuta in una gioielleria del centro commerciale Euroma 2.