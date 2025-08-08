Colpo nella villa di Fiorello: banda in fuga con orologi e gioielli da 300 mila euro

Una banda ben organizzata ha fatto irruzione nella villa di Rosario Fiorello, in via della Camilluccia, portandosi via un prezioso bottino composto soprattutto da gioielli di valore e diversi orologi di lusso.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, il valore complessivo del furto si aggirerebbe attorno ai 300 mila euro.

Leggi anche Mara Venier invita Fiorello a Domenica In: Perché dopo di me? Vieni con me in trasmissione

Le indagini sono affidate alla Polizia Scientifica: al momento non sarebbero stati trovati elementi utili per risalire agli autori del colpo, che avrebbero agito indossando guanti in lattice, evitando così di lasciare impronte digitali.