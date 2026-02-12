Rapina armata al Grand'Affi, assalto alla gioielleria e fuga verso Peschiera del Garda

Paura al centro commerciale Grand’Affi: un gruppo armato ha assaltato la gioielleria Gioielli di Valenza, esplodendo colpi in aria e prendendo in ostaggio una commessa. I banditi sono riusciti a fuggire con il bottino.

Serata di paura mercoledì 11 febbraio al centro commerciale Grand’Affi, in provincia di Verona. Poco dopo l’orario di punta, un gruppo composto da almeno quattro uomini con il volto coperto ha fatto irruzione nella gioielleria Gioielli di Valenza, armato di mitra.

I banditi hanno puntato le armi contro clienti e dipendenti. Una commessa è stata afferrata e usata come ostaggio mentre all’interno del negozio si scatenava il caos. Alcuni testimoni parlano di raffiche esplose in aria per intimidire le persone presenti.

Leggi anche: Assalto al portavalori in Puglia, fermato ex paracadutista del San Marco: caccia alla banda in fuga

Assalto armato a un portavalori sulla statale Brindisi-Lecce: tra i fermati c’è un ex paracadutista di 38 anni.

L’azione è durata pochi minuti. I rapinatori hanno infranto vetrine ed espositori, arraffando gioielli e preziosi prima di darsi alla fuga con il bottino. I clienti si sono riparati dove hanno potuto, tra urla e momenti di panico.

Dopo l’assalto, il commando è fuggito a bordo di un’auto. L’ultimo avvistamento li colloca in direzione della superstrada Affi–Peschiera del Garda. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche per rintracciare i responsabili.