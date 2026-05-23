Roseto-Ruvo, maxi rissa in campo e pugni a Landi: Borra squalificato per tre giornate

Roseto batte Ruvo in gara 3 dei playout di A2, ma il match finisce nel caos dopo una violenta rissa tra Jacopo Borra e Aristide Landi. Il giocatore pugliese è stato fermato per tre giornate dopo i pugni rifilati all’avversario sotto canestro.

Momenti di forte tensione al PalaMaggetti durante gara 3 dei playout di Serie A2 tra Liofilchem Roseto e Crifo Wines Ruvo di Puglia. Nel secondo quarto della partita, vinta dagli abruzzesi con il punteggio di 100-84, il confronto tra Jacopo Borra e Aristide Landi è degenerato in una violenta rissa sotto canestro.

Secondo quanto riportato nel provvedimento del giudice sportivo, il centro della formazione pugliese avrebbe colpito ripetutamente Landi con pugni al volto mentre il giocatore era già a terra. L’episodio ha provocato un parapiglia generale con il coinvolgimento di atleti e componenti delle due panchine, costringendo gli arbitri a interrompere temporaneamente l’incontro.

Il referto disciplinare parla di colpi sferrati «in modo plateale e ripetuto» e di ferite lacero-contuse riportate dal giocatore di Roseto. Per Borra è arrivata una squalifica di tre turni, che di fatto chiude anticipatamente la sua serie playout.

Dopo l’accaduto, la società di Ruvo di Puglia ha diffuso una nota per prendere le distanze dal comportamento del proprio tesserato. Il club ha chiesto scusa al pubblico presente sugli spalti, a Landi e alla Pallacanestro Roseto, assicurando inoltre piena collaborazione con la giustizia sportiva.

Nel dopogara Aristide Landi ha pubblicato una storia su Instagram mostrando il volto tumefatto. Accanto alla foto, il giocatore ha scritto «11 punti... ci vediamo domani», accompagnando il messaggio con l’immagine delle ferite riportate durante la colluttazione.

Il giudice sportivo ha disposto anche altri provvedimenti legati alla gara. Gianluigi Campanale, dirigente della formazione pugliese, è stato inibito per 14 giorni, mentre Roseto dovrà pagare un’ammenda da 1.667 euro per cori e offese rivolti dal pubblico a due tesserati ospiti.