Roberto D'Aversa squalificato per quattro giornate dopo testata a Thomas Henry

Il giudice sportivo della Serie A ha deciso di squalificare Roberto D'Aversa, ex allenatore del Lecce, per quattro giornate a seguito dell'episodio avvenuto al termine della partita contro l'Hellas Verona, dove D'Aversa ha colpito con una testata l'attaccante avversario Thomas Henry. Questo gesto ha portato all'esonero di D'Aversa dal club salentino, che ha preso le distanze dal suo comportamento, contrariamente ai principi e ai valori dello sport.

Oltre alla squalifica di D'Aversa, il giudice sportivo ha deciso di squalificare anche Thomas Henry per una giornata, a causa del suo comportamento non regolamentare in campo e per aver assunto un atteggiamento provocatorio al termine della gara, contribuendo a creare una situazione di tensione. Altri otto calciatori sono stati squalificati per un turno per motivi non correlati a questo incidente.

Il Lecce, attualmente impegnato nella lotta per non retrocedere in Serie A, ha già iniziato a valutare i possibili sostituti per la panchina, con Leonardo Semplici e Luca Gotti tra i candidati principali. La decisione di esonerare D'Aversa è stata presa dopo un incontro tra l'allenatore e il direttore generale dell'area tecnica, Pantaleo Corvino, sottolineando la gravità dell'episodio e la necessità di mantenere alti i valori sportivi.