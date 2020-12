Roma, verifiche su maxi-rissa al Pincio

Carabinieri del comando provinciale di Roma e Polizia stanno svolgendo verifiche sul maxi-assembramento di centinaia di giovani per una, pieno centro a Roma.. Disperso l'assembramento, le liti che erano in corso fra gruppi di giovani sarebbero proseguite, per fortuna senza conseguenze, anche in Piazza del Popolo e poi dentro la stazione Flaminio della Metro A. Intervento dei Carabinieri pure all'Eur, per assembramenti tra Quadrato della Concordia, via Sturzo, viale Europa.