Cecilia Rodriguez racconta la lite con Belen durante la gravidanza e chiarisce il rapporto familiare

Cecilia Rodriguez racconta la lite con Belen nata durante la gravidanza per incomprensioni e tensioni familiari. L’influencer chiarisce di non aver mai invidiato la carriera della sorella, ma di aver sofferto per il diverso spazio ricevuto in casa.

Il rapporto tra Cecilia Rodriguez e la sorella Belen ha vissuto una fase delicata tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024, quando segnali evidenti come il silenzio sui social e l’assenza agli eventi di famiglia avevano alimentato dubbi e commenti. A rompere il silenzio è stata la stessa Cecilia, intervenuta nel podcast di Giulia Salemi, dove ha spiegato cosa è accaduto in quel periodo.

La discussione, definita come una semplice lite tra sorelle, è avvenuta in un momento particolarmente sensibile per l’influencer, che aspettava il suo primo figlio. “Non ci siamo capite”, ha raccontato, spiegando di aver vissuto quei mesi con grande tensione anche a causa delle voci su una presunta crisi con Ignazio Moser, che le avevano tolto serenità proprio durante la gravidanza.

A rendere ancora più complesso il quadro c’era anche la situazione personale di Belen, reduce dalla fine della relazione con Elio Lorenzoni. In quel clima già fragile, la scelta della showgirl di parlare pubblicamente della distanza tra le due non è stata condivisa da Cecilia, che avrebbe preferito mantenere la vicenda in ambito privato.

Nel corso dell’intervista, Cecilia ha poi affrontato un tema più personale legato alla crescita in famiglia accanto a una figura molto esposta mediaticamente. Ha escluso qualsiasi forma di rivalità professionale, ma ha ammesso una difficoltà vissuta in casa: l’attenzione concentrata su Belen. “Non sono mai stata gelosa del suo lavoro, ma da figlia sì”, ha detto, ricordando momenti in cui le conversazioni familiari ruotavano quasi esclusivamente attorno alla sorella maggiore.

Nonostante le incomprensioni e le differenze caratteriali, il legame tra le due non si è spezzato. Dopo essersi confrontate, Cecilia ha spiegato che il rapporto si è ricucito, sottolineando l’affetto che le unisce e confermato anche dalla presenza centrale di Belen nel giorno del matrimonio con Ignazio Moser.