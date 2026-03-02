Belen Rodriguez a Sanremo 2026, problema audio durante l'esibizione con Samurai Jay

Belen Rodriguez è apparsa a Sanremo 2026 accanto a Samurai Jay, ma un problema tecnico legato all’audio ha rovinato il momento sul palco. Il playback è partito fuori tempo e la showgirl non riusciva a sentire, scatenando tensione dietro le quinte.

Il Festival di Sanremo 2026 si è chiuso con la vittoria di Sal Da Vinci, ma a far discutere è anche un episodio emerso solo dopo la finale. Durante il DietroFestival, andato in onda domenica 1° marzo, sono state mostrate immagini inedite dal backstage che hanno riportato l’attenzione su quanto accaduto a Belen Rodriguez.

La showgirl argentina era salita sul palco dell’Ariston giovedì 26 febbraio, nella terza serata, per partecipare al brano «Ossessione» di Samurai Jay. Una presenza breve ma centrale, ripresa anche nella serata delle cover con un duetto insieme all’artista.

Qualcosa però non ha funzionato. Nel momento in cui doveva pronunciare la battuta prevista, l’audio è partito in anticipo rispetto al suo ingresso. Il risultato è stato un evidente fuori sincrono tra labiale e voce, notato subito dal pubblico a casa.

Per ore non sono arrivate spiegazioni ufficiali. A chiarire la situazione ci ha pensato il filmato trasmesso nel DietroFestival. Nelle immagini si vede Belen rientrare dietro le quinte visibilmente irritata, lamentando di non riuscire a sentire l’audio durante l’esibizione.

Un tecnico le ha quindi spiegato l’origine del problema: la mancata scelta di utilizzare gli auricolari in-ear. Senza quel supporto, il ritorno audio sul palco è risultato insufficiente. Poco dopo, nel tentativo di tranquillizzarla, le è stato detto che la performance era comunque riuscita.