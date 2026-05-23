Maldive, a Malpensa arrivano i feretri dei sub italiani: pool di esperti per le autopsie

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Le salme dei quattro sub italiani morti durante un’immersione alle Maldive sono arrivate a Malpensa. La Procura di Roma indaga sulle cause della tragedia e ha disposto nuove autopsie con specialisti di medicina subacquea.

Maldive, a Malpensa arrivano i feretri dei sub italiani: pool di esperti per le autopsie

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I corpi dei quattro sub italiani morti durante la spedizione subacquea alle Maldive sono rientrati oggi in Italia con un volo Turkish Airlines partito da Istanbul e atterrato all’aeroporto di Malpensa alle 13.10. Tra le vittime ci sono Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, sua figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino e il neolaureato Federico Gualtieri. I loro feretri raggiungono quello di Gianluca Benedetti, già riportato in Italia nei giorni scorsi dopo il recupero nell’Oceano Indiano. Dopo lo sbarco, le salme sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale di Gallarate, struttura collegata allo scalo milanese. Tutti i corpi restano sotto sequestro nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Roma per omicidio colposo. Lunedì il pubblico ministero Nadia Calcaterra affiderà ufficialmente gli incarichi ai consulenti che dovranno eseguire gli esami autoptici. A guidare il gruppo sarà il medico legale Luca Tajana dell’Università di Pavia. Con lui lavoreranno la tossicologa Cristiana Stramesi e Luciano Ditri, anestesista e specialista in medicina sportiva e subacquea. Gli accertamenti saranno svolti nelle sale autoptiche dell’ospedale di Gallarate. Il primo esame riguarderà Gianluca Benedetti, quarantaduenne e capobarca della spedizione, trovato per primo dopo la scomparsa del gruppo durante l’immersione nella grotta. Nei giorni successivi verranno effettuate le autopsie sugli altri quattro sub italiani. Solo al termine degli esami la magistratura potrà autorizzare la restituzione delle salme ai familiari per i funerali previsti a Genova.

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