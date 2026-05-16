Maldive, trovato morto Gianluca Benedetti nella grotta sommersa: ripartono le ricerche dei quattro sub italiani

Cinque sub italiani sono morti durante un’immersione alle Maldive. Il corpo di Gianluca Benedetti è stato recuperato in una grotta sommersa con la bombola senza ossigeno, mentre proseguono le ricerche degli altri dispersi.

È stato recuperato il corpo di Gianluca Benedetti, uno dei cinque sub italiani scomparsi durante un’immersione nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. L’istruttore e capobarca originario di Padova è stato individuato all’interno di una cavità sommersa a circa 50 metri di profondità. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la sua bombola era completamente priva di ossigeno.

Il ritrovamento rafforza l’ipotesi seguita dagli investigatori, secondo cui il gruppo potrebbe essere rimasto bloccato nella rete di grotte senza riuscire a trovare una via d’uscita prima dell’esaurimento dell’aria disponibile. Il corpo è stato localizzato nella seconda delle tre cavità collegate che compongono il sistema sommerso esplorato dai soccorritori.

Le operazioni di recupero sono state coordinate dalla Maldives National Defense Force, che nelle ultime ore aveva sospeso temporaneamente le immersioni a causa del maltempo. Pioggia intensa, vento e mare agitato hanno reso impossibile proseguire le ricerche in sicurezza. Anche l’imbarcazione “Duke of York”, da cui era partito il gruppo, è rimasta bloccata in mare senza poter rientrare a Malé. A bordo si trovano una ventina di italiani, rimasti illesi.

L’incidente è avvenuto durante una crociera scientifica organizzata nella zona dell’atollo. I cinque sub si erano immersi nella mattinata di giovedì e avrebbero dovuto tornare in superficie entro circa un’ora. Quando il gruppo non è riemerso, l’equipaggio ha dato l’allarme facendo partire le operazioni di ricerca.

Con Benedetti erano scesi in acqua anche Monica Montefalcone, docente di Ecologia all’Università di Genova, sua figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino e l’istruttore subacqueo Federico Gualtieri. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto all’interno della grotta.

Tra le ipotesi prese in considerazione ci sono un guasto tecnico alle attrezzature, problemi di orientamento nei cunicoli sommersi oppure correnti particolarmente forti che avrebbero impedito la risalita. L’elemento considerato più rilevante dagli inquirenti resta però la bombola di Benedetti trovata completamente scarica.

La polizia maldiviana ha iniziato a raccogliere le testimonianze delle persone presenti sulla barca e sta verificando le condizioni dell’attrezzatura utilizzata durante l’immersione. Sotto esame anche le procedure di sicurezza adottate prima della discesa in mare.

Anche la procura di Roma ha aperto un fascicolo sull’accaduto e attende la documentazione ufficiale dalle autorità delle Maldive. Restano da chiarire inoltre le condizioni meteorologiche presenti al momento dell’immersione. Alcuni avevano parlato di allerta meteo, mentre altri partecipanti alla crociera hanno riferito che il mare fosse tranquillo e la visibilità buona.

Nella giornata di oggi i soccorritori tenteranno di raggiungere la terza e ultima parte della grotta, situata a circa 60 metri di profondità. È lì che potrebbero trovarsi gli altri quattro sub italiani ancora dispersi. Le autorità locali hanno definito le operazioni particolarmente rischiose per via della profondità e della conformazione degli ambienti sommersi.