Bambina investita dal padre a Portocannone, la piccola di 22 mesi è in condizioni gravissime

Bambina di 22 mesi travolta dall’auto del padre durante una retromarcia a Portocannone. La piccola è stata soccorsa in codice rosso e trasferita in eliambulanza a Napoli dopo il ricovero urgente a Termoli.

Una bambina di appena 22 mesi è ricoverata in condizioni critiche dopo essere stata investita da un’auto a Portocannone, in provincia di Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, al volante della vettura ci sarebbe stato il padre della piccola, impegnato in una manovra in retromarcia.

L’incidente si è verificato nella tarda mattinata. L’uomo non avrebbe visto la bambina mentre stava facendo manovra e l’auto l’ha travolta. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure prima del trasporto d’urgenza in ospedale.

La piccola è stata accompagnata in codice rosso all’ospedale San Timoteo di Termoli, dove i medici hanno riscontrato traumi molto gravi. Dopo le prime valutazioni cliniche, è stato disposto il trasferimento immediato in eliambulanza verso un centro pediatrico specializzato di Napoli.

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti e raccolto le testimonianze dei presenti e dei familiari per chiarire ogni dettaglio del drammatico incidente.