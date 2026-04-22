Catanzaro, madre si lancia dal balcone con tre figli piccoli: morti in tre, una bambina in condizioni gravissime

A Catanzaro una donna si è lanciata dal balcone con i tre figli piccoli, uccidendo sé stessa e due bambini durante la notte. Il gesto è avvenuto al terzo piano di un palazzo in via Zanotti Bianco, lasciando una bambina in condizioni critiche.

Tragedia nella notte a Catanzaro, dove una donna si è gettata dal balcone della propria abitazione al terzo piano, portando con sé i suoi tre figli piccoli. Il dramma si è consumato in via Zanotti Bianco, all’interno di un edificio residenziale.

La donna aveva tra le braccia i bambini, rispettivamente di sei anni, quattro anni e appena quattro mesi. Il salto nel vuoto non ha lasciato scampo a lei e a due dei piccoli, morti sul colpo dopo l’impatto sull’asfalto.

I soccorsi sono arrivati rapidamente dopo l’allarme lanciato dai vicini. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e le pattuglie della Polizia di Stato. Per la madre e due figli non c’era più nulla da fare.

La terza bambina, la maggiore, è stata trovata ancora viva. Trasportata d’urgenza in ospedale, è ora ricoverata in Rianimazione in condizioni giudicate gravissime. I medici stanno tentando di salvarle la vita.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli specialisti di medicina legale dell’Università Magna Graecia per gli accertamenti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e capire cosa abbia portato la donna a compiere un gesto così estremo.

Al momento non sono stati trovati messaggi o elementi che possano spiegare con certezza le cause. La Polizia sta approfondendo la situazione familiare e personale per individuare eventuali segnali di disagio o altre possibili motivazioni.