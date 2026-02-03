Donna incinta di sette mesi investita mentre va in bici con la famiglia: morta anche la bambina

Una donna di 30 anni, incinta al settimo mese, è morta dopo essere stata investita mentre pedalava con la famiglia. Il tentativo dei medici di salvare la bambina non è riuscito. La tragedia è avvenuta a Los Angeles.

Stava andando in bicicletta insieme al marito e ai due figli piccoli quando un’auto l’ha travolta. Regan Cole-Graham, incinta di sette mesi, è morta il 31 gennaio dopo essere stata investita a Los Angeles.

I soccorsi sono arrivati subito. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno tentato di salvare anche la bambina che portava in grembo. Dopo alcune ore, però, è arrivata la notizia più dura: anche la neonata non ce l’ha fatta.

La famiglia stava trascorrendo del tempo insieme quando si è verificato l’incidente. I due bambini, entrambi molto piccoli, sono rimasti illesi ma hanno perso la madre e la sorellina che stava per nascere.

Dopo la tragedia, amici e conoscenti si sono mobilitati per sostenere il padre rimasto solo con i figli. È stata avviata una raccolta fondi per coprire le spese funerarie e aiutare la famiglia nel periodo che si apre ora.

Sulla pagina dedicata all’iniziativa, Regan viene ricordata come una moglie presente e una madre piena di energia, molto legata ai figli e alla famiglia. Parole che accompagnano il dolore di una comunità colpita da una perdita improvvisa.