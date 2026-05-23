Meloni al Festival del lavoro, record di occupazione e nuovi incentivi legati al salario giusto

Meloni rivendica la crescita dell’occupazione e difende il salario giusto legato ai contratti nazionali. Nel messaggio inviato al Festival del lavoro di Roma, la premier ha citato oltre un milione di assunzioni stabili e il calo dei precari.

Nel videomessaggio inviato al Festival del lavoro in corso alla Nuvola dell’Eur di Roma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato i risultati ottenuti dal Governo sul fronte dell’occupazione. La premier ha parlato di una strategia costruita per sostenere imprese e lavoratori, indicando come dato principale l’aumento degli occupati stabili in Italia.

Secondo Meloni, negli ultimi anni il numero dei lavoratori con contratti stabili è cresciuto di un milione e 200mila unità, mentre i contratti precari sarebbero diminuiti di circa 550mila. La presidente del Consiglio ha inoltre ricordato che il tasso di disoccupazione, compreso quello giovanile, ha raggiunto i livelli più bassi registrati finora.

Nel suo intervento, Meloni ha sottolineato anche il superamento della soglia dei 10 milioni di donne occupate, definendolo un risultato mai raggiunto prima nel Paese. La premier ha attribuito questi numeri alle misure adottate dal Governo sul costo del lavoro e agli interventi per aumentare gli stipendi netti, soprattutto per i redditi medio-bassi.

La presidente del Consiglio ha ricordato anche lo sblocco degli stipendi nella pubblica amministrazione e il rinnovo dei contratti nel settore privato, sostenuto attraverso incentivi dedicati. Un altro punto centrale del messaggio ha riguardato la contrattazione collettiva, che Meloni considera lo strumento principale per garantire tutele e salari adeguati nei diversi comparti produttivi.

Parlando del Decreto Lavoro, la premier ha spiegato che il Governo ha stabilito che soltanto le aziende che applicano il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative potranno ottenere incentivi pubblici per le assunzioni. Meloni ha ringraziato la ministra del Lavoro Marina Calderone per il lavoro svolto su questo fronte.

Nel passaggio finale del suo intervento, la presidente del Consiglio ha affrontato il tema dell’intelligenza artificiale e delle conseguenze sul mercato del lavoro. Secondo Meloni, l’IA avrà effetti su tutte le professioni, non solo quelle tecnologiche o intellettuali, modificando il modo di lavorare di operai, medici, insegnanti e artigiani.

La premier ha sostenuto che la trasformazione tecnologica renderà sempre più decisive le competenze professionali e la formazione. Rivolgendosi ai consulenti del lavoro presenti al Festival, Meloni ha ringraziato la categoria per le proposte avanzate negli ultimi anni, assicurando che il Governo continuerà a tradurle in provvedimenti concreti.