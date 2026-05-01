Meloni sul decreto lavoro, salario giusto e più tutele per i lavoratori nel Primo Maggio

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Giorgia Meloni rilancia il decreto lavoro per il Primo Maggio e spiega che serve a contrastare salari bassi e contratti irregolari, con l’obiettivo di rafforzare occupazione stabile e tutele per lavoratori e imprese corrette.

Meloni sul decreto lavoro, salario giusto e più tutele per i lavoratori nel Primo Maggio

Nel giorno della Festa dei lavoratori, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata a parlare del decreto lavoro approvato dal Governo, indicando tra le priorità il principio del salario giusto. Secondo la premier, i fondi pubblici devono sostenere le aziende che rispettano i diritti dei dipendenti, evitando di premiare chi ricorre a paghe basse o contratti irregolari. Meloni ha spiegato che il tema delle retribuzioni non può essere affrontato con soluzioni rapide o slogan, ma puntando su contratti solidi e su controlli più severi contro chi costruisce il proprio vantaggio economico comprimendo i diritti dei lavoratori. Nel suo intervento ha ricordato che il mercato del lavoro resta ancora fragile in diversi ambiti, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e alle aree più svantaggiate del Paese. L’obiettivo dichiarato è aumentare la stabilità dell’occupazione, migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e garantire stipendi adeguati. La presidente del Consiglio ha rivendicato le misure adottate negli ultimi anni, come il taglio del cuneo fiscale, gli incentivi alle assunzioni e gli interventi per la sicurezza. Tra le azioni citate anche il contrasto allo sfruttamento, compreso quello legato alle nuove forme di lavoro digitale. Meloni ha infine richiamato alcuni dati sull’andamento dell’occupazione, sottolineando l’aumento degli occupati e la riduzione del lavoro precario. Ha ricordato anche il record raggiunto dall’occupazione femminile, presentando questi numeri come segnali di una direzione già avviata dal Governo.

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