Governo Meloni approva il decreto sul salario giusto per sostenere lavoro stabile e occupazione

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha approvato un decreto sul salario giusto per sostenere l’occupazione stabile e riconoscere il lavoro quotidiano, inserendo la misura in una strategia più ampia avviata fin dall’inizio della legislatura.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto sul salario giusto, misura che punta a rafforzare le politiche sul lavoro e a valorizzare chi contribuisce ogni giorno alla crescita del Paese. L’annuncio è arrivato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante una conferenza stampa al termine della riunione.

La premier ha definito il provvedimento come un segnale di riconoscimento verso lavoratori e lavoratrici, sottolineando il ruolo centrale di chi, con il proprio impegno quotidiano, sostiene l’economia nazionale. Il decreto si inserisce in un percorso già avviato dall’esecutivo con l’obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali.

Secondo Meloni, l’intervento rappresenta solo una parte di un piano più ampio orientato non solo ad aumentare il numero degli occupati, ma anche a garantire contratti più solidi e condizioni di lavoro migliori. L’intenzione del governo è favorire un mercato del lavoro capace di offrire stabilità e prospettive nel lungo periodo.

Nel corso del suo intervento, la presidente del Consiglio ha ribadito che la crescita dell’occupazione di qualità richiede uno sforzo condiviso tra istituzioni, imprese e lavoratori. L’azione dell’esecutivo, ha spiegato, punta a tradurre questo obiettivo in misure concrete.