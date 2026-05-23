Alain Prost aggredito nella villa di Nyon, trauma cranico dopo una rapina in casa

Alain Prost è stato aggredito durante una rapina nella sua villa di Nyon. I banditi hanno colpito l’ex campione di Formula 1 alla testa e costretto il figlio ad aprire la cassaforte prima della fuga verso la Francia.

Paura per Alain Prost, rimasto ferito durante una violenta rapina avvenuta nella sua abitazione di Nyon, sulle rive del Lago di Ginevra. Secondo le informazioni diffuse dalla stampa svizzera, il colpo sarebbe stato messo a segno martedì mattina intorno alle 8.30 da un gruppo di malviventi entrati nella proprietà mentre l’ex pilota era presente con la famiglia.

Nel corso dell’irruzione, i rapinatori avrebbero aggredito il quattro volte campione del mondo di Formula 1 colpendolo alla testa. Prost avrebbe riportato un trauma cranico, mentre uno dei figli sarebbe stato costretto ad aprire la cassaforte sotto minaccia.

Il valore degli oggetti e del denaro sottratti non è stato comunicato, ma le prime ricostruzioni parlano di un bottino molto consistente. Dopo l’assalto, la famiglia avrebbe ricevuto assistenza psicologica per lo shock provocato dall’accaduto.

Le indagini sono state affidate alla polizia svizzera, che ha predisposto controlli e posti di blocco nelle principali vie di collegamento della zona. I responsabili però non sono stati fermati e, secondo gli investigatori, sarebbero riusciti a lasciare il Paese dirigendosi verso la Francia.

Stando alle informazioni circolate nelle ultime ore, Prost sarebbe già rientrato a Dubai, città dove trascorre gran parte dell’anno. Nell’area del Lago di Ginevra il fenomeno delle rapine in villa è in crescita, con 18 episodi registrati dall’inizio del 2025.