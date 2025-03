Incredibile VIDEO! Trauma cranico per una staffettista colpita da una avversaria col testimone durante una gara

Kaelen Tucker, studentessa del terzo anno alla Brookville High School di Lynchburg, Virginia, ha corso la seconda frazione per la sua squadra nella finale della staffetta 4×200 metri.

Ma la gara della studentessa della Brookville High School si è conclusa in modo devastante.

Mentre Tucker superava la sua rivale della IC Norcom High School all’esterno, il testimone dell’avversaria le ha colpito la nuca. La malcapitata, ha inciampato finendo fuori pista e cadendo a terra tenendosi la testa.

I giudici hanno individuato immediatamente il fallo e hanno squalificato la squadra Norcom per quella che è nota come “interferenza da contatto”.

Un rapporto dell’ABC ha aggiunto che Tucker è in cura dai medici per una commozione cerebrale e una potenziale frattura del cranio.

Astana indoor Atletica in DIRETTA TV GRATIS (25 gennaio), c’è il debutto di Kishane Thompson - Da sabato mattina (25 gennaio) IN DIRETTA STREAMING GRATIS, si potranno seguire in diretta tutti gli eventi del World Indoor Tour, fascia Gold. Si comincia da Astana, in Kazakistan, con la diretta dalle 11 alle 13: è in programma la prima uscita indoor dell’argento olimpico dei 100 Kishane Thompson dopo il recente 6.

Chi è Kelly Doualla: la giovane promessa dell'atletica azzurra che fa sognare - Kelly Ann Doualla è una delle stelle emergenti dell'atletica leggera italiana. A soli 15 anni, la velocista ha conquistato il nuovo record europeo Under 18 nei 60 metri con un tempo straordinario di 7"23 ad Ancona. Ma chi è veramente Kelly Ann Doualla?Nata a Pavia da genitori camerunensi, entrambi operatori sanitari con cittadinanza italiana, Kelly vive a Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi.

Parigi 2024 - atletica: staffetta 4x100 di Jacobs in finale - Domani dovremo correre molto meglio Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu, con 3807, sono stati ripescati per il secondo miglior tempo della batteria, quinto in assoluto. Spettacolo - I campioni olimpici in carica della staffetta 4x100 maschile si qualificano alla finale dei Giochi olimpici di Parigi 2024.