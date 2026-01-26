Neonata muore dopo essere rimasta sola col padre: trauma cranico, emorragie e costole fratturate

Una neonata di 12 settimane muore dopo essere rimasta sola con il padre per la prima volta: l’autopsia rivela gravi lesioni interne compatibili con violenti traumi alla testa e al torace. L’uomo è stato arrestato e accusato di omicidio.

Una bambina di appena dodici settimane ha perso la vita in seguito a gravi lesioni riscontrate sul suo corpo, emerse durante gli accertamenti medico-legali. L’esame autoptico ha evidenziato quattro costole rotte, sanguinamenti nella zona retinica e un marcato gonfiore cerebrale, elementi che hanno indirizzato gli specialisti verso un quadro di violenza.

A condurre l’autopsia è stata la dottoressa Alice Briones, che ha definito la morte un omicidio. Secondo la sua ricostruzione, il danno neurologico sarebbe compatibile con un trauma da accelerazione e decelerazione, un meccanismo che comporta un brusco movimento della testa avanti e indietro o un impatto contro una superficie, con conseguenze devastanti sul cervello del neonato.

Leggi anche Incredibile VIDEO! Trauma cranico per una staffettista colpita da una avversaria col testimone durante una gara

L’allarme è scattato la mattina di venerdì 16 gennaio, quando ai servizi di emergenza è arrivata una segnalazione riguardante una piccola priva di sensi. La bimba è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno tentato di stabilizzarla, ma è deceduta dopo due giorni di ricovero a causa delle condizioni critiche.

Le indagini sono partite immediatamente e hanno portato all’arresto del padre, Shawn Samuels, 24 anni. In un primo momento l’uomo è stato fermato con l’accusa di violenza domestica aggravata; dopo il decesso della figlia, il capo d’imputazione è stato modificato in omicidio.

Secondo quanto emerso, sarebbe stato un familiare a contattare i soccorsi, sottolineando che l’uomo si trovava da solo con la neonata per la prima volta. Questo dettaglio è finito al centro degli accertamenti degli investigatori, impegnati a chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti al malore.

La madre della piccola, Leah Collins, ha ricordato la figlia come un dono arrivato nella sua vita troppo brevemente. Nel frattempo, per aiutare la famiglia ad affrontare le spese e il momento difficile, è stata avviata una raccolta fondi online.