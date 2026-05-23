Meteo e caldo record sull'Italia, fino a 35 gradi al Centro-Nord con l'anticiclone africano

Il caldo arriva sull’Italia con temperature fino a 35 gradi per effetto dell’anticiclone africano. Tra il 24 e il 27 maggio il Centro-Nord vivrà giornate quasi estive, mentre al Sud resterà il rischio di temporali locali.

Dopo settimane segnate da temperature fresche e instabilità, sull’Italia è in arrivo una brusca svolta Meteo. Tra sabato 23 e martedì 27 maggio l’anticiclone africano porterà un aumento deciso delle temperature, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, dove i valori saliranno ben oltre le medie stagionali.

Secondo le previsioni, il rialzo termico sarà costante e diffuso. Le massime potranno superare di 6-7 gradi i valori tipici del periodo, con condizioni che ricorderanno più il mese di luglio che la fine di maggio. Le aree più colpite saranno la Pianura Padana e diverse zone interne del Centro Italia.

Il picco del caldo è atteso nella giornata di mercoledì 27 maggio. In Emilia, Lombardia orientale e Veneto occidentale si potranno raggiungere i 35 gradi, mentre su gran parte del Centro-Nord le temperature oscilleranno tra 32 e 34 gradi.

I modelli meteorologici europei indicano una fase anomala per il periodo. L’indice EFI, utilizzato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche per valutare eventi estremi rispetto alla norma climatica, mostra valori molto elevati su gran parte dell’Europa occidentale e anche sull’Italia settentrionale.

Situazione diversa invece per il Sud e lungo il versante adriatico. Qui continuerà a influire una circolazione instabile proveniente dai Balcani, con aria più fresca in quota che favorirà la formazione di temporali sparsi, soprattutto lungo l’Appennino e tra Calabria e Sicilia.

Nella giornata di sabato 23 maggio il tempo sarà in prevalenza soleggiato su quasi tutta la Penisola, con caldo in aumento al Nord e al Centro. Al Sud il clima resterà più ventilato, mentre in Calabria saranno possibili rovesci temporaleschi.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio il sole dominerà gran parte dell’Italia. Le temperature continueranno a salire rapidamente al Nord e nelle regioni centrali, mentre Calabria e Sicilia resteranno esposte a locali fenomeni temporaleschi nelle ore più instabili.

La tendenza per la prossima settimana conferma una fase molto calda causata dall’espansione dell’anticiclone africano. Solo successivamente potrebbe tornare una maggiore instabilità, soprattutto lungo la dorsale appenninica.