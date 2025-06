Allerta Meteo caldo sull'Italia: torna l'anticiclone africano con picchi oltre i 40 gradi

Il caldo estremo torna a colpire l’Italia. Dopo una breve tregua, da oggi, venerdì 20 giugno, le temperature ricominciano a salire sensibilmente, con il Ministero della Salute che ha diramato il bollino arancione (allerta di livello 2) per tre città: Roma, Bolzano e Brescia. Si tratta di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, specialmente per anziani, bambini e persone fragili.

Sabato si prevede una lieve attenuazione dell’ondata di calore. Il livello di allerta scenderà e saranno 10 le città segnalate con bollino giallo (livello 1, senza rischi significativi per la popolazione): Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Torino.

Ma la pausa sarà breve. Da lunedì 23 giugno, una vasta area di alta pressione subtropicale tornerà a imporsi sull’Europa centro-occidentale, riportando condizioni di tempo stabile e decisamente caldo sull’Italia. Le previsioni indicano temperature massime fino a 34-36°C nelle pianure del Nord, 38-40°C nelle zone interne del Centro e in Puglia, con punte fino a 41°C su Sicilia e Sardegna.

L’aumento delle temperature sarà accompagnato da una crescente sensazione di afa. Le correnti africane in risalita dal sud si caricheranno di umidità attraversando il Mar Mediterraneo, aggravando ulteriormente la percezione del caldo, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Nonostante la generale stabilità, non mancheranno fenomeni estremi. Tra lunedì 23 e giovedì 26 giugno potrebbero verificarsi temporali improvvisi e violenti sulle Alpi. Il forte accumulo di calore nei bassi strati e l’energia atmosferica potrebbero innescare nubifragi e grandinate, con effetti anche in pianura su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Per il resto del Paese non si attendono precipitazioni significative. Una possibile svolta più marcata con l’arrivo di aria instabile è attesa solo con l’inizio di luglio.