Meteo, arriva il caldo africano con picchi fino a 35 gradi al Centro-Nord

Il caldo anomalo investe l’Italia per l’arrivo dell’anticiclone africano, con temperature fino a 35 gradi tra Pianura Padana e Centro. Tra fine maggio e inizio giugno sono attesi anche temporali intensi.

L’Italia entra in una fase di caldo intenso destinata a durare almeno fino alla metà della prossima settimana. Dopo i temporali degli ultimi giorni, l’anticiclone africano sta riportando condizioni pienamente estive su gran parte del Paese, con temperature superiori di 6-7 gradi rispetto alle medie di fine maggio.

Già da venerdì 22 maggio il sole domina quasi ovunque e le temperature iniziano a salire in maniera evidente, soprattutto al Centro-Nord. Nel weekend il clima assumerà caratteristiche tipiche di luglio, con diverse città che supereranno i 30 gradi. Tra le aree più calde ci saranno la Pianura Padana, la Toscana, il Lazio e la Sardegna. A Roma sono previsti 31 gradi, mentre La Spezia potrebbe raggiungere i 32.

Il momento più caldo è atteso tra martedì e mercoledì prossimi. Le temperature più elevate interesseranno il Nord-Ovest e parte dell’Emilia, con valori fino a 35 gradi tra Piacenza, Cremona e Mantova. In molte altre città del Centro-Nord, tra cui Firenze, Modena, Pavia, Asti e Grosseto, i termometri arriveranno intorno ai 34 gradi.

Al Sud il caldo sarà leggermente meno intenso per la posizione dell’alta pressione africana, che concentrerà gli effetti maggiori sulle regioni centro-settentrionali. Nonostante questo, anche nelle regioni meridionali il clima resterà stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche temporale pomeridiano sulle zone interne della Calabria e della Sicilia.

Secondo le tendenze meteo, dopo il picco previsto a metà settimana potrebbe cambiare lo scenario atmosferico. Masse d’aria più fresca in arrivo dai Balcani potrebbero incontrare l’aria molto calda accumulata nei bassi strati, favorendo la formazione di temporali anche forti soprattutto al Centro e al Sud.

La seconda parte della prossima settimana potrebbe quindi alternare mattinate soleggiate a rovesci e temporali nelle ore pomeridiane, con una fase più instabile dopo diversi giorni di caldo intenso.

Per gli esperti, il primo caldo significativo dell’anno può creare maggiori difficoltà soprattutto agli anziani e alle persone fragili, ancora non abituate alle alte temperature. Viene raccomandata una corretta idratazione, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata e utilizzare protezione solare alta, in particolare per i bambini.

Nel dettaglio, venerdì il tempo resterà stabile quasi ovunque con sole prevalente e temperature in aumento. Sabato il caldo crescerà ulteriormente su gran parte della penisola, mentre domenica il clima sarà pienamente estivo al Centro-Nord con qualche temporale isolato tra Calabria e Sicilia.