Tragedia nelle Apuane, coppia di anziani trovata morta in una scarpata vicino a Stazzema

Corrado Lorenzi e Fortunata Moriconi sono stati trovati morti dopo la scomparsa da Stazzema. L’auto della coppia è precipitata in una scarpata nascosta dalla vegetazione lungo una strada secondaria delle Apuane.

Si sono concluse con il ritrovamento dei corpi le ricerche di Corrado Lorenzi, 87 anni, e della moglie Fortunata Moriconi, di 88, spariti dalla mattina di giovedì dopo essere usciti in auto dal borgo di Pomezzana, nel territorio comunale di Stazzema, in provincia di Lucca.

A individuare la vettura è stato un familiare della coppia, impegnato insieme ai soccorritori nelle operazioni di ricerca. L’utilitaria su cui viaggiavano i due coniugi era finita in fondo a una scarpata profonda diverse decine di metri, coperta dalla vegetazione e difficilmente visibile dalla carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto sarebbe uscita di strada in prossimità di un tornante lungo una viabilità secondaria delle Apuane. Il mezzo avrebbe continuato la corsa per molti metri prima di ribaltarsi nel canalone sottostante. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un possibile malore improvviso accusato dall’uomo mentre era al volante.

Alle ricerche hanno partecipato soccorso alpino, carabinieri, vigili del fuoco e guardia di finanza. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente difficili per la profondità del dirupo e per il terreno impervio della zona boschiva.

I soccorritori hanno lavorato fino a tarda sera di venerdì 22 maggio utilizzando la torre faro dei vigili del fuoco per illuminare l’area. Per raggiungere il veicolo e mettere in sicurezza il punto dell’incidente è stato necessario operare in cordata lungo il pendio.