Cina, esplosione nella miniera di Liushenyu nello Shanxi provoca almeno 82 morti

Esplosione nella miniera di Liushenyu causata da una fuga di gas, almeno 82 operai sono morti nel nordest della Cina. Nove persone risultano ancora disperse mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie nel sottosuolo.

Il numero delle vittime continua a salire dopo l’esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liushenyu, nel nordest della Cina. Secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi dall’emittente statale cinese, i morti accertati sono almeno 82. Restano inoltre nove persone disperse, mentre le squadre di emergenza lavorano senza sosta per raggiungere le aree ancora isolate del sito minerario.

Al momento della deflagrazione erano presenti sottoterra 247 lavoratori. Le prime ricostruzioni indicano che l’incidente sarebbe stato provocato da una fuga di gas all’interno della miniera. L’esplosione ha causato il crollo di diverse sezioni del complesso, complicando le operazioni di soccorso e rallentando la ricerca dei superstiti.

Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato il massimo dispiegamento delle forze di soccorso per assistere i feriti e recuperare gli operai ancora intrappolati. Pechino ha inoltre disposto un’indagine immediata per chiarire le responsabilità e verificare eventuali violazioni delle norme di sicurezza.

La tragedia si è verificata nella provincia dello Shanxi, una delle principali aree estrattive del Paese e centro strategico della produzione di carbone cinese. Nonostante la Cina stia aumentando gli investimenti nelle energie rinnovabili, il carbone continua a rappresentare una parte essenziale del sistema energetico nazionale.

Negli ultimi anni le autorità cinesi hanno introdotto controlli più severi nelle miniere, ma gli incidenti restano frequenti. In molte strutture persistono problemi legati alla sicurezza e al rispetto dei protocolli, soprattutto nei siti con ritmi produttivi elevati.