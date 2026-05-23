Pooh all'Arena di Verona, su Canale 5 la serata evento per i 60 anni della band

I Pooh celebrano 60 anni di carriera con uno show evento all’Arena di Verona. Su Canale 5 Michelle Hunziker guida una serata tra grandi successi, ospiti e racconti inediti della storica band italiana.

Canale 5 propone questa sera “Pooh 60 - La nostra storia”, lo speciale musicale registrato all’Arena di Verona per celebrare i sessant’anni di attività del gruppo fondato nel 1966 da Valerio Negrini. Alla guida dello show ci sarà Michelle Hunziker, protagonista di una lunga serata dedicata ai brani che hanno accompagnato diverse generazioni di italiani.

Sul palco saliranno Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, impegnati in un racconto che unirà musica dal vivo, ricordi personali e momenti legati alla lunga storia della band. Lo spettacolo ripercorrerà alcune delle tappe più importanti del gruppo attraverso immagini, scenografie e contenuti video realizzati per raccontare sei decenni di carriera.

Nel corso della trasmissione interverranno anche diversi ospiti della musica italiana. Tra i nomi annunciati figurano Giuliano Sangiorgi, Noemi, Ermal Meta e Marco Masini, chiamati a condividere il palco con i Pooh in una serata costruita attorno ai loro successi più celebri.

La band, nata a metà degli anni Sessanta, ha superato i 100 milioni di dischi venduti e nel tempo ha ottenuto numerosi riconoscimenti. I Pooh sono stati tra i gruppi italiani che hanno introdotto nuove soluzioni sceniche e tecnologiche nei concerti live, contribuendo a cambiare il modo di realizzare gli spettacoli musicali in Italia.

Lo speciale televisivo sarà anche l’occasione per ripercorrere episodi poco conosciuti, momenti decisivi della carriera e il rapporto umano che ha legato i componenti del gruppo lungo sessant’anni di musica.