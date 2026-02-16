Taratata, la scaletta della seconda serata su Canale 5

La seconda serata di Taratata va in onda lunedì 16 febbraio su Canale 5 con Paolo Bonolis. Sul palco artisti come Annalisa, Alessandra Amoroso e Gigi D’Alessio tra duetti e performance dal vivo.

Dopo l’esordio della prima puntata, torna in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento con Taratata, lo show musicale guidato da Paolo Bonolis. Il programma porta sul palco un mix di esibizioni dal vivo, racconti e momenti leggeri, costruiti attorno agli artisti ospiti.

La trasmissione è ambientata alla ChorusLife Arena di Bergamo, da cui Bonolis accompagna il pubblico in una serata fatta di musica e incontri tra protagonisti della scena italiana. Il format punta su performance originali, spesso in forma di duetti, con spazio anche a racconti personali e interazioni tra gli artisti.

Leggi anche: Taratata con Paolo Bonolis torna su Canale 5: ospiti e scaletta della prima serata

Stasera su Canale 5 va in onda la prima delle due serate evento di Taratata con Paolo Bonolis.

Tra i nomi previsti nella scaletta della seconda serata ci sono Alessandra Amoroso, Annalisa, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia e i Negramaro. Una line-up che attraversa generazioni e stili diversi, con esibizioni pensate per sorprendere il pubblico.

L’appuntamento con lo show è fissato per lunedì 16 febbraio in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Paolo Bonolis che torna al centro della scena televisiva con un programma interamente dedicato alla musica.