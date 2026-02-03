Paolo Bonolis riporta Taratata in prima serata su Canale 5: concerto-evento con i big della musica italiana

Il celebre show musicale torna in tv dopo 25 anni con due serate evento su Canale 5. Paolo Bonolis guiderà artisti e duetti dal vivo da Bergamo, tra grandi nomi della musica italiana e riflessioni sui nuovi generi.

Dopo un’assenza lunga un quarto di secolo, Taratata torna in televisione con due appuntamenti in prima serata. Il programma musicale rientra nel palinsesto a partire dal 9 febbraio, con registrazioni dal vivo alla ChorusLife Arena di Bergamo e la conduzione affidata a Paolo Bonolis.

Lo show nasce come un grande evento musicale, costruito attorno a esibizioni dal vivo, incontri tra artisti e duetti pensati appositamente per il palco. Bonolis guiderà la serata senza esibirsi, lasciando spazio alla musica e agli interpreti, con l’obiettivo di creare un clima da concerto più che da varietà televisivo.

Il cast riunisce alcuni dei nomi più riconoscibili della scena italiana. Sul palco saliranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro e Max Pezzali, per una line-up pensata per attraversare generazioni e stili diversi.

Bonolis ha descritto l’esperienza come un gioco con la musica, fatto di contaminazioni, citazioni e libertà creativa. L’idea è quella di lasciare agli artisti la possibilità di reinterpretare i brani, dialogare tra loro e sperimentare, sfruttando la dimensione live come elemento centrale dello spettacolo.

Il conduttore ha spiegato di aver accettato il progetto con entusiasmo, anche per il legame personale con la musica, già al centro di altri suoi lavori televisivi. Per lui, tornare a un format musicale significa ritrovare un linguaggio diretto, fatto di palco, band e pubblico.

Parlando della scena attuale, Bonolis ha osservato come i nuovi artisti facciano fatica a emergere in un panorama saturo di uscite quotidiane. Sui generi più recenti, come la trap, ha ammesso di non sentirli propri, senza giudicarli, riconoscendo però ai più giovani il diritto di avere una colonna sonora diversa dalla sua.

Nel suo sguardo resta anche un consiglio ai talenti emergenti: puntare sulla voce e sull’identità personale, evitando l’uso eccessivo dell’autotune, per rendere ogni esibizione davvero riconoscibile e autentica.