Formula 1 in Canada, Antonelli sfida Russell nella Sprint di Montreal

Formula 1 a Montreal con Antonelli protagonista dopo tre vittorie di fila, oggi sprint e qualifiche del GP del Canada. Mercedes parte davanti con Russell in pole e il giovane italiano al suo fianco dopo un’altra prova convincente.

La Formula 1 torna in pista a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale. Sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve il fine settimana entra nel vivo con la Sprint e le qualifiche in programma sabato 23 maggio, mentre la gara principale scatterà domenica sera alle 22 italiane.

Tutti gli occhi sono puntati su Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes arriva in Nord America dopo tre successi consecutivi ottenuti tra Cina, Giappone e Miami, risultati che lo hanno portato al centro della lotta per il titolo. A Montreal il giovane emiliano riparte da una prima fila tutta Mercedes conquistata nelle qualifiche Sprint.

George Russell ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 1'12''965, precedendo proprio Antonelli che ha fermato il cronometro a 1'13''033. Dalla seconda fila scatteranno le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre la Ferrari dovrà inseguire con Lewis Hamilton quinto e Charles Leclerc sesto.

Più indietro le Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar, rispettivamente settimo e ottavo. A completare la top ten Arvid Lindblad con la RB e Carlos Sainz sulla Williams.

Il programma di sabato prevede la gara Sprint alle ore 18 italiane sulla distanza di 23 giri, seguita dalle qualifiche ufficiali del GP del Canada dalle 22 alle 23.

L’intero weekend canadese sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, con streaming disponibile attraverso Sky Go e Now. TV8 proporrà in chiaro sia la Sprint sia le qualifiche del sabato, mentre la gara di domenica sarà visibile in differita dalle 23.30.

Alle spalle delle prime cinque file partiranno Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto con Audi, seguiti da Franco Colapinto ed Esteban Ocon. Fernando Alonso scatterà sedicesimo con Aston Martin, mentre Sergio Perez partirà diciassettesimo davanti a Lance Stroll. Nelle ultime posizioni Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Alexander Albon e Liam Lawson.