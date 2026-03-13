Formula 1, Russell in pole nella Sprint in Cina. Mercedes davanti con Antonelli

George Russell conquista la pole nelle qualifiche Sprint del GP della Cina grazie al miglior tempo con la Mercedes. A Shanghai precede il compagno Andrea Kimi Antonelli e Lando Norris. Ferrari indietro con Hamilton quarto e Leclerc sesto.

George Russell firma il miglior tempo nelle qualifiche Sprint del Gran Premio della Cina e partirà davanti a tutti nella gara breve in programma sabato 14 marzo alle 4 del mattino italiane. Il pilota Mercedes ha chiuso il giro più veloce sul circuito di Shanghai confermando la competitività mostrata già all’inizio della stagione.

Alle sue spalle scatterà l’altra Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, protagonista di una sessione molto solida che consegna alla scuderia tedesca la prima fila completa. Un risultato che rafforza il momento positivo del team, capace di mettere entrambe le monoposto davanti alla concorrenza.

La seconda fila sarà occupata da Lando Norris con la McLaren e da Lewis Hamilton, quarto al volante della Ferrari. Il britannico resta in scia ai primi ma non riesce a inserirsi nella lotta per la pole nella sessione decisiva.

Subito dietro partiranno Oscar Piastri con la McLaren e Charles Leclerc. Il monegasco, reduce dal podio ottenuto nella gara precedente, non va oltre il sesto tempo nelle qualifiche Sprint sul tracciato cinese.

In quarta fila si piazzano Pierre Gasly con l’Alpine e Max Verstappen su Red Bull, mentre completano la top ten Oliver Bearman con la Haas e Isack Hadjar con la Racing Bulls.

Più indietro nella griglia figurano Nico Hulkenberg undicesimo con l’Audi ed Esteban Ocon dodicesimo su Haas. Seguono Liam Lawson, Gabriel Bortoleto e Arvid Lindblad, mentre dalla sedicesima posizione partirà Franco Colapinto con Alpine.

Nelle ultime file Carlos Sainz e Alexander Albon con la Williams, davanti alle Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Chiudono lo schieramento Valtteri Bottas e Sergio Perez con Cadillac.