Formula 1 Brasile, trionfo di Norris nella Sprint: Antonelli secondo, Leclerc quinto
Lando Norris porta la McLaren al successo nella gara Sprint del Gran Premio del Brasile, disputata sabato 8 novembre, e consolida la leadership nel Mondiale con un vantaggio di nove punti sul compagno di squadra Oscar Piastri, costretto al ritiro al settimo giro dopo un impatto contro le barriere.
Alle spalle di Norris brillano le due Mercedes, con l’italiano Kimi Antonelli autore di una prestazione solida che vale la seconda posizione, mentre George Russell completa il podio con il terzo posto.
Quarta la Red Bull di Max Verstappen, seguita dalla Ferrari di Charles Leclerc, che chiude in quinta piazza davanti all’Aston Martin di Fernando Alonso. Settimo posto per Lewis Hamilton con la seconda Ferrari.
A completare la top ten Pierre Gasly, Lance Stroll e Isack Hadjar, protagonisti di una gara costante e senza errori.