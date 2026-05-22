Garlasco, Stefania Cappa denuncia De Rensis dopo le accuse lanciate in tv sul caso Poggi

Stefania Cappa attacca Antonio De Rensis dopo le dichiarazioni tv sul caso Garlasco. I legali della professionista annunciano azioni civili, penali e disciplinari contro il difensore di Alberto Stasi.

Nuovo scontro sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Stefania Cappa, attraverso i suoi avvocati Gabriele Casartelli, Antonio Marino e Valeria Mattica, ha reagito alle parole pronunciate in televisione da Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto ma oggi al centro di nuove richieste di revisione dopo l’inchiesta della Procura di Pavia che coinvolge Andrea Sempio.

I difensori di Cappa contestano all’avvocato di Stasi di aver utilizzato una trasmissione del servizio pubblico per diffondere dichiarazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. Nella nota diffusa dai legali si parla di affermazioni che avrebbero superato i limiti del confronto consentito tra professionisti.

La famiglia Cappa ha annunciato iniziative nelle sedi civili, penali e disciplinari contro De Rensis. Si tratta dell’ennesimo capitolo di una tensione cresciuta nelle ultime settimane attorno alla nuova indagine sul caso Garlasco, nella quale Stefania Cappa e i suoi familiari, pur non essendo mai stati indagati, sono stati più volte citati pubblicamente da blogger, commentatori e utenti social.

Le contestazioni riguardano alcune dichiarazioni rilasciate da De Rensis durante la trasmissione televisiva “Ore 14 Sera”, condotta da Milo Infante. Nel corso dell’intervento il legale aveva definito la riapertura delle indagini come “il giorno più bello dell’ultimo anno e mezzo”, sostenendo che finalmente sarebbe stato possibile fare chiarezza sui fatti.

Nel programma De Rensis ha raccontato anche un episodio risalente al luglio 2022, periodo in cui aveva assunto la difesa di Alberto Stasi. L’avvocato ha spiegato di aver ricevuto in quei giorni il materiale investigativo dalla Procura e di essere stato successivamente contattato telefonicamente da Stefania Cappa, che gli avrebbe proposto la partecipazione a convegni organizzati al Coni.

Secondo quanto riferito dal difensore, la telefonata sarebbe stata gestita da una sua collaboratrice e non avrebbe avuto seguito. De Rensis ha inoltre dichiarato di aver informato subito il procuratore capo dell’episodio. Durante l’intervista televisiva il legale ha affermato che, dopo le iniziative giudiziarie avviate nei suoi confronti, si sente libero di attribuire un diverso significato a quella chiamata.

Nel suo intervento De Rensis ha respinto ogni accusa relativa a presunti rapporti con testimoni o a ipotesi di complotti legati all’inchiesta. Ha negato di aver mai avuto contatti con persone coinvolte nelle indagini o con l’ex maresciallo Marchetto, definendosi un professionista colpito da accuse infamanti.