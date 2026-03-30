Garlasco, minacce all'avvocato Lovati dopo le dichiarazioni sul caso Poggi

Massimo Lovati ha ricevuto minacce di morte dopo un intervento tv sul caso Chiara Poggi, scatenato da alcune sue dichiarazioni su presunte ferite. Le intimidazioni sono arrivate con telefonate anonime e avvertimenti espliciti.

L’avvocato Massimo Lovati è finito nel mirino di una serie di intimidazioni dopo essere intervenuto in televisione per commentare alcuni aspetti legati alla morte di Chiara Poggi. Le minacce sarebbero arrivate subito dopo le sue dichiarazioni, in cui aveva parlato di possibili segni sul volto della vittima.

A rendere pubblica la vicenda è stato il collega Fabrizio Gallo, durante una trasmissione su Canale 5. Secondo quanto riferito, le prime telefonate anonime sarebbero partite poco dopo l’intervento televisivo, con numeri nascosti e contenuti esplicitamente minacciosi.

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In una delle chiamate, riportata anche da una testimone, una voce avrebbe intimato al legale di non affrontare più determinati argomenti in tv, accompagnando l’avvertimento con una frase inquietante: il riferimento a una sorte simile a quella di Davide Rossi.

Le chiamate si sarebbero susseguite nei giorni successivi, creando una situazione di forte tensione. Per questo motivo, Lovati e il suo difensore si sono rivolti ai carabinieri di Vigevano, presentando quanto accaduto al nucleo operativo.

Le forze dell’ordine, dopo aver raccolto le prime informazioni, avrebbero invitato l’avvocato a prestare particolare attenzione, valutando anche l’eventualità di una misura di protezione.

La vicenda non riguarda solo Lovati. Anche l’avvocata Giada Bocellari, che assiste Alberto Stasi, avrebbe ricevuto minacce simili e ha già formalizzato una denuncia. Gli investigatori stanno ora cercando di risalire all’origine delle telefonate per chiarire se esista un collegamento diretto con le recenti dichiarazioni televisive o con altri sviluppi del caso.