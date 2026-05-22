Garlasco, Stefania Cappa denuncia il legale di Alberto Stasi dopo gli sviluppi sulle nuove indagini

Stefania Cappa ha denunciato il legale di Alberto Stasi e altre due persone dopo nuove dichiarazioni sul caso Garlasco. Nel fascicolo della Procura di Milano compaiono accuse di diffamazione e calunnia legate anche agli scavi di Tromello.

Nuova iniziativa giudiziaria nel caso del delitto di Garlasco. Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha presentato una denuncia alla Procura di Milano contro l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, l’inviato televisivo Alessandro Di Giuseppe e l’ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto.

L’atto è stato depositato dai legali della famiglia Cappa, che nelle ultime settimane hanno già inoltrato numerose querele legate alle dichiarazioni diffuse pubblicamente dopo la riapertura delle indagini sul delitto avvenuto nel 2007. Il fascicolo è seguito dal pm milanese Antonio Pansa.

Secondo quanto spiegato dall’avvocato Antonio Marino, nella denuncia vengono ipotizzati i reati di istigazione a delinquere attraverso diffamazione e calunnia, oltre alla diffamazione aggravata. Nel documento sarebbero inoltre segnalati elementi ritenuti riconducibili a frode processuale e depistaggio, anche se queste contestazioni non figurano formalmente tra i reati indicati.

La denuncia sarebbe supportata da un’attività investigativa affidata mesi fa a una società privata incaricata dalla stessa Stefania Cappa. Tra gli allegati compaiono anche le trascrizioni di una conversazione registrata tra il giornalista Di Giuseppe e una collega.

Uno dei punti centrali riguarda gli scavi effettuati nel maggio 2025 a Tromello, vicino a una proprietà della famiglia Cappa. In quell’occasione gli investigatori cercarono senza esito la possibile arma del delitto in seguito a una testimonianza che non trovò conferme. I legali della famiglia sostengono che quell’episodio abbia contribuito a diffondere sospetti privi di fondamento nei confronti delle sorelle Cappa, mai indagate nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.

Marino ha parlato di una campagna denigratoria costruita attraverso dichiarazioni e insinuazioni ripetute nel tempo, nonostante l’assenza di elementi investigativi che colleghino la famiglia al delitto.

Dopo la notizia della denuncia, Antonio De Rensis ha commentato la vicenda durante la trasmissione televisiva “Ore 14 Sera” condotta da Milo Infante. Il legale di Alberto Stasi ha detto di considerare questo passaggio utile per chiarire definitivamente diversi aspetti emersi nell’ultimo anno e mezzo. Ha inoltre definito incomprensibile l’ipotesi di reato contestata nei suoi confronti.

Parallelamente, gli avvocati della famiglia Cappa hanno chiesto di acquisire integralmente gli atti delle nuove indagini coordinate dalla Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. L’obiettivo è esaminare le dichiarazioni raccolte dai carabinieri durante i recenti interrogatori e verificare eventuali profili di responsabilità professionale o deontologica nelle ricostruzioni diffuse pubblicamente.