Francesco Palombino festeggia il divorzio, maxi party con 150 invitati e abiti da cerimonia

Francesco Palombino ha trasformato il divorzio deciso dalla moglie in una festa con 150 invitati e abiti da cerimonia. Dopo mesi difficili, ha scelto di celebrare la fine del matrimonio con musica, torta e open bar.

Quando il matrimonio è finito, Francesco Palombino ha scelto una strada insolita per affrontare il dolore della separazione. Nel 2023, dopo la decisione della moglie di chiedere il divorzio, ha organizzato una grande festa con circa 150 persone, trasformando la chiusura del rapporto in un evento simile a un ricevimento di nozze.

Ospite della trasmissione televisiva “La volta buona” condotta da Caterina Balivo, Palombino ha raccontato di aver vissuto mesi molto difficili dopo la rottura. Ha spiegato che la separazione non è stata una sua scelta e che superare quel momento ha richiesto tempo. Da qui l’idea di creare una serata per segnare simbolicamente l’inizio di una nuova fase della sua vita.

L’evento è stato organizzato nei dettagli come una vera cerimonia. Gli invitati hanno ricevuto l’assegnazione dei tavoli, era previsto un menu completo, una torta finale e persino un open bar. Agli amici è stata data una sola indicazione precisa, presentarsi in elegante abito da cerimonia.

In un primo momento Palombino aveva pensato di invitare anche l’ex moglie. Alla fine la donna ha scelto di non partecipare. Lui ha comunque precisato che la festa non voleva essere una provocazione né una vendetta personale, ma soltanto un modo per affrontare diversamente un passaggio doloroso.

Secondo Palombino, la scelta di celebrare il divorzio nasce anche dalla volontà di condividere un’esperienza comune a molte persone. Ha spiegato di aver pensato a quanti vivono con sofferenza la fine di una relazione e di aver voluto trasformare quel momento in qualcosa di meno cupo.

Dietro la serata di musica e brindisi resta però la gestione della vita familiare dopo la separazione. In passato, parlando a “Gente”, aveva raccontato quanto sia complicato trovare un equilibrio tra il desiderio di ricostruirsi una vita e quello di restare un padre presente per il figlio di circa dieci anni.