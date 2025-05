Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo insieme per il party da sogno dei 18 anni di Chanel

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ritrovati per un’occasione speciale: il compleanno dei 18 anni della figlia Chanel, celebrato con un esclusivo mega party sabato 17 maggio 2025. Un evento attesissimo, documentato dalla stessa Chanel attraverso una serie di storie Instagram che hanno subito attirato l’attenzione. Una festa da sogno con entrambi i genitori e i nuovi compagni Nel lussuoso ricevimento non sono mancati momenti di dolcezza e sorrisi: Chanel ha condiviso scene in cui è apparsa accanto a entrambi i genitori, seduti in tavoli separati ma presenti insieme all’evento. Al fianco di Francesco Totti c’era Noemi Bocchi, mentre accanto a Ilary Blasi sedeva Bastian Muller. Un'immagine inedita della famiglia allargata, riunita per festeggiare un traguardo così importante. La festa è stata all’altezza delle aspettative: abito da diva per Chanel, location da sogno, menù stellato e spettacolo pirotecnico. Dopo la cena, la serata è proseguita con musica da discoteca e balli sfrenati che hanno coinvolto amici e parenti fino a tarda notte. Il vero compleanno di Chanel Totti è stato martedì 13 maggio, quando ha ricevuto una sorpresa speciale dal padre con una festa privata allo scoccare della mezzanotte. Il party di sabato, invece, ha segnato una vera e propria reunion di famiglia, un momento raro che mancava da tempo.

