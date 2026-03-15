Ilary Blasi pronta alle nozze con Bastian Muller dopo il divorzio da Francesco Totti

Ilary Blasi conferma che il divorzio da Francesco Totti è vicino alla fine e parla dei progetti con Bastian Muller. La conduttrice, ospite a Verissimo, racconta che il matrimonio con l’imprenditore tedesco arriverà dopo la chiusura definitiva della separazione.

Ilary Blasi torna a parlare della sua vita privata e del futuro sentimentale. Ospite della puntata di domenica 15 marzo di Verissimo, la conduttrice ha raccontato che la lunga separazione da Francesco Totti sta arrivando alle fasi finali.

Durante l’intervista, Blasi ha spiegato con ironia che la vicenda legale con l’ex capitano della Roma è ormai vicina alla conclusione. “Siamo ai titoli di coda”, ha detto, lasciando intendere che la definizione del divorzio potrebbe arrivare a breve se il percorso giudiziario seguirà i tempi previsti.

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Solo dopo la chiusura ufficiale della pratica con Totti potrà prendere forma un altro progetto personale. La conduttrice ha infatti confermato l’intenzione di sposare il compagno Bastian Muller, imprenditore tedesco con cui ha iniziato una relazione dopo la fine del matrimonio con l’ex calciatore.

Sulle nozze, però, Blasi non ha fornito dettagli. Data, luogo e organizzazione restano per ora riservati. La presentatrice ha scelto di non entrare nei particolari e ha mantenuto il matrimonio lontano dai riflettori.

Nell’intervista c’è stato spazio anche per il lavoro. La conduttrice ha parlato del ritorno in televisione con il Grande Fratello Vip, in partenza martedì 17 marzo su Canale 5. Blasi ha raccontato di affrontare il nuovo impegno con entusiasmo e di essere pronta a rimettersi al timone del reality.