Un Professore 3 su Rai1: torna la serie con Alessandro Gassmann tra nuove sfide e vecchi legami

Stasera, giovedì 20 novembre, alle 21.30 su Rai1 debutta la terza stagione di Un professore, la serie targata Rai Fiction e Banijay Studios Italy diretta da Andrea Rebuzzi. Il nuovo capitolo riporta il pubblico tra le dinamiche degli studenti e dei docenti del liceo Da Vinci, dove la 5ª B si prepara alla maturità tra cambiamenti, ritorni imprevisti, tensioni e ambizioni.

Il protagonista, il professore di filosofia Dante interpretato da Alessandro Gassmann, si trova ad affrontare un anno ricco di incognite: dal rapporto complesso con la nuova preside, interpretata da Nicole Grimaudo, all’evoluzione del legame con Anita (Claudia Pandolfi), ora anche lei insegnante all’interno dell’istituto. Tra le novità spicca l’arrivo di Leone, ex allievo di Dante e nuovo professore di fisica interpretato da Dario Aita, oltre al ritorno del docente nella casa della madre Virginia, interpretata da Pia Engleberth.

“Per me è una grande soddisfazione tornare in tv da giovedì 20 novembre nei panni di Dante”, racconta Alessandro Gassmann, sottolineando il forte legame con il pubblico. L’attore rivela come molte persone lo fermino per strada per chiedere consigli di filosofia, segno di quanto il personaggio sia ormai entrato nell’immaginario collettivo. Aggiunge anche che la serie favorisce il dialogo tra genitori e figli, aprendo uno spazio di confronto su temi quotidiani e generazionali.

Gassmann interviene inoltre sulle polemiche nate intorno alla proposta di vietare l’educazione alla sessualità nelle scuole elementari e medie: “Sarebbe necessario introdurre un percorso di educazione emotiva e sessuale. Non possiamo lasciare che siano i contenuti pornografici a formare i nostri ragazzi. Bisogna aiutarli a capire cosa sia davvero l’amore e cosa non lo sia”.

Claudia Pandolfi torna nel ruolo di Anita, una donna ancora istintiva, ma più determinata, che per la prima volta si mette alla prova come insegnante. L’attrice sottolinea come il rapporto tra Anita e il figlio Manuel resti complesso, pur mostrando segnali di evoluzione.

Manuel, interpretato da Damiano Gavino, è uno dei personaggi al centro della nuova stagione. “Ci saranno molte novità. Manuel crescerà tanto, raggiungendo nuove consapevolezze e prendendo decisioni importanti”, racconta il giovane attore.

Nicolas Maupas interpreta ancora Simone, che si trova a vivere un momento di smarrimento in vista degli esami: “A scuola ha sempre avuto idee chiare, ma con la maturità inizierà a mancargli la terra sotto i piedi”.