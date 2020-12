Vikings: Il video trailer dell'ultimo capitolo della serie

La seconda parte della stagione 6 di Vikings viene svelata in un nuovo trailer epico. E il minimo che possiamo dire è che il tanto atteso sequel della serie sembra promettente.



I fan di Vikings lo aspettavano con impazienza: il trailer finale della stagione 6B è finalmente arrivato. La nuova stagione di Vikings andrà in onda su Amazon Prime negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei. In Italia su Timvision, e successivamente su Sky, Netflix e Rai 4.



Amazon Prime Video renderà disponibili i dieci episodi finali di Vikings 6B a partire dal 30 dicembre. Il colosso dell’e-commerce ha acquisito i diritti di prima visione da History, la rete via cavo che ha commissionato e trasmesso la serie dal 2013 a oggi negli Stati Uniti.



“La nostra monumentale saga dei Vichinghi sta volgendo al termine. Prime Video offrirà per la prima volta l'ultima stagione al pubblico viastreaming. Preparatevi a rimanere sbalorditi e aspettatevi molte sorprese durante gli ultimi episodi. Se avete lacrime da versare, preparatevi a versarle", ha detto Michael Hirst, il creatore della serie.



La prima parte della stagione 6 si è conclusa con un enorme cliffhanger. Nel bel mezzo di un combattimento, Ivar (Alex Høgh Andersen) trafigge una spada nello stomaco del fratello maggiore, Bjorn (Alexander Ludwig).

Il nuovo trailer mostra che il figlio maggiore di Ragnar e Lagertha è sopravvissuto a questo sanguinoso scontro. Quindi chi diventerà il re di Norvegia? Il popolo vichingo scomparirà? Dovremo aspettare ancora un po' prima di scoprire l'esito di questa epica saga.L'ultima stagione di Vikings non segnerà la fine delle avventure dei guerrieri norreni. In effetti, lo showrunner sta preparando con Netflix uno spin-off chiamato Valhalla. Sarà ispirato a Guglielmo il Conquistatore e ai più famosi vichinghi della storia, come Leif Erikson, Freydis o Harald Harada.