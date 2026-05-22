Ricky Martin interrompe il concerto in Montenegro, gas lacrimogeno spruzzato verso il palco

Ricky Martin ha sospeso il concerto in Montenegro dopo che un uomo ha spruzzato gas lacrimogeno verso il palco. Il cantante ha lasciato temporaneamente l’area con il suo staff, poi è tornato a esibirsi dopo il via libera delle autorità.

Momenti di tensione durante il concerto di Ricky Martin in Montenegro nella serata del 21 maggio 2026. Un uomo ha spruzzato gas lacrimogeno in direzione del palco costringendo il cantante portoricano e il suo staff a interrompere immediatamente l’esibizione per motivi di sicurezza.

L’episodio è stato confermato dall’addetta stampa dell’artista, Róndine Alcalá, che ha diffuso una nota sia in spagnolo sia in inglese. Dopo l’allarme, Martin e il suo team hanno lasciato il palco mentre gli addetti alla sicurezza e le autorità locali intervenivano per gestire la situazione e mettere al sicuro il pubblico presente.

Secondo quanto riferito dal team dell’artista, nelle fasi successive si è discusso sulla possibilità di annullare definitivamente lo spettacolo. Alcuni collaboratori avrebbero preferito fermare il concerto, ma il cantante ha scelto di tornare sul palco e proseguire l’evento dopo le verifiche effettuate dalle forze dell’ordine.

Le autorità hanno poi comunicato che l’area era nuovamente sicura e che gli spettatori potevano rientrare senza rischi. A quel punto il concerto è ripreso regolarmente.

Attraverso i social, Róndine Alcalá ha rassicurato i fan spiegando che Ricky Martin e il suo staff stanno bene e hanno apprezzato i numerosi messaggi ricevuti dopo quanto accaduto durante la serata in Montenegro.

Confermata anche la prosecuzione del tour “Ricky Martin Live”, che continuerà secondo il calendario già previsto con le prossime date in programma.