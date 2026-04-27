Rio de Janeiro, operaio muore durante il montaggio del palco per il concerto di Shakira a Copacabana

Un operaio muore a Rio de Janeiro dopo il crollo di una struttura durante l’allestimento del palco per il concerto di Shakira. Il cedimento di un sistema di sollevamento ha causato gravi ferite, inutili i soccorsi.

Un grave incidente sul lavoro ha segnato i preparativi del concerto di Shakira previsto sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro. Un operaio impegnato nell’allestimento del palco ha perso la vita domenica 26 aprile dopo essere rimasto coinvolto nel crollo di una struttura.

Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco locali, l’uomo sarebbe stato travolto da un elemento del palco a causa di un guasto nel sistema di sollevamento. Il cedimento ha provocato uno schiacciamento agli arti inferiori, lasciandolo intrappolato sotto i tralicci metallici.

I colleghi presenti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a liberarlo prima dell’arrivo dei soccorsi. Il lavoratore è stato poi trasferito d’urgenza all’ospedale municipale Miguel Couto, dove però è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate.

Alcuni testimoni hanno raccontato i momenti concitati seguiti all’incidente. Antonio Marcos Ferreira dos Santos, presente sulla spiaggia, ha descritto la scena parlando di persone che correvano all’improvviso, mentre la struttura crollava e il lavoratore restava bloccato sotto il peso del materiale.

Gli organizzatori dell’evento “Todo Mundo No Rio” hanno confermato la morte attraverso una nota ufficiale, esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima e al team coinvolto nei lavori. Nessuna dichiarazione è stata diffusa finora dall’entourage della cantante.