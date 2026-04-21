Laura Pausini interrompe il concerto a Lima e rimprovera le prime file per scarso coinvolgimento

Laura Pausini interrompe il concerto a Lima dopo aver notato il poco coinvolgimento delle prime file. Durante l’esibizione all’Arena 1, la cantante ha richiamato gli spettatori più vicini al palco, accusandoli di non conoscere i brani.

Durante una tappa del tour 2026-2027 a Lima, in Perù, Laura Pausini ha fermato improvvisamente il concerto all’Arena 1, sorprendendo il pubblico. L’artista si è interrotta nel pieno di uno dei suoi brani più noti, rivolgendosi direttamente agli spettatori presenti nelle prime file.

Nel mirino sono finiti i posti più vicini al palco, spesso tra i più costosi, dove secondo la cantante mancava partecipazione. Pausini ha fatto notare come molti di loro non stessero cantando né mostrando entusiasmo, a differenza del resto del pubblico, più distante ma decisamente più coinvolto.

La cantante ha poi pronunciato parole dirette, sottolineando che chi occupava quei posti privilegiati, pur avendo pagato cifre elevate, non sembrava conoscere le canzoni. Un intervento che ha cambiato bruscamente l’atmosfera dello spettacolo, lasciando per qualche momento il pubblico in silenzio.

Nel corso dell’episodio, Pausini ha anche chiesto a un operatore video di spostare l’inquadratura verso le zone dell’arena dove i fan cantavano con maggiore partecipazione, mettendo in evidenza il contrasto tra le diverse aree del concerto.

Il video della scena è stato rapidamente condiviso online, alimentando discussioni tra chi ha apprezzato la schiettezza dell’artista e chi ha ritenuto il richiamo eccessivo nei confronti degli spettatori. L’episodio riporta al centro il tema del rapporto tra artisti e pubblico nei grandi eventi live, dove la presenza sotto palco non sempre coincide con il coinvolgimento.