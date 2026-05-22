Il papà di Valentino Rossi, Graziano si sposa a Pesaro: nozze riservate con Ambra Arpino tra tensioni familiari

Graziano Rossi sposerà Ambra Arpino a Pesaro dopo la pubblicazione ufficiale delle nozze. Il matrimonio civile sarà riservato a pochi invitati mentre restano aperte le tensioni legali che coinvolgono anche Valentino Rossi.

Le pubblicazioni di matrimonio sono comparse il 21 maggio nei Comuni di Pesaro e Tavullia, confermando le nozze tra Graziano Rossi e Ambra Arpino. L’ex pilota, padre di Valentino Rossi, ha 72 anni, mentre la futura moglie, originaria di Terni, vive da anni a Pesaro.

Dai documenti ufficiali emerge che il rito civile si terrà a Pesaro. Le pubblicazioni resteranno esposte fino al 29 maggio 2026 nei due Comuni, dato che Rossi risiede a Tavullia. La coppia avrebbe scelto una cerimonia molto discreta, con un numero ristretto di invitati. Al momento non sono stati resi noti né il giorno esatto né la location scelta per il matrimonio.

La notizia arriva mentre la famiglia Rossi sta affrontando una situazione delicata sul piano giudiziario. Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, Valentino Rossi avrebbe presentato una denuncia nei confronti della compagna del padre ipotizzando il reato di circonvenzione di incapace. L’ex campione del Motomondiale ritiene che la donna possa approfittare di una presunta fragilità psicologica di Graziano Rossi.

L’indagine è seguita dalla Procura di Pesaro. Le perizie mediche effettuate finora, però, avrebbero escluso problemi di lucidità mentale, sostenendo che il settantaduenne sia pienamente capace di intendere e di gestire autonomamente le proprie decisioni.

Accanto all’inchiesta penale resta aperta anche una causa civile che riguarda il mantenimento della figlia Clara, nata dal matrimonio tra Graziano Rossi e Lorena Quieti. La giovane chiede che l’assegno continui a essere versato, mentre il padre si oppone alla richiesta. Dopo il mancato accordo tra le parti, la vicenda è approdata davanti al Tribunale di Pesaro.