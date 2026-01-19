Valentino Rossi, nuova ex di Graziano accusa Ambra Arpino: 'La relazione non era come dice

La vicenda privata della famiglia Rossi si arricchisce di una nuova voce. Un’ex compagna di Graziano contesta la versione di Ambra Arpino e prende posizione accanto a Valentino, riaccendendo una disputa ormai pubblica.

Una controversia nata nelle aule di tribunale si è trasformata in un confronto personale sempre più acceso attorno a Graziano Rossi. Dopo la denuncia per circonvenzione di incapace presentata da Valentino contro l’attuale compagna del padre, il quadro si complica con l’intervento di una nuova testimone.

A esporsi è Marisa Del Bianco, ex addetta alla sicurezza a Misano e penultima partner di Graziano, che ha deciso di raccontare la propria versione per smentire la ricostruzione di Ambra Arpino. Secondo Del Bianco, la relazione tra i due non durerebbe da oltre dieci anni, come sostenuto dalla Arpino.

Leggi anche Valentino Rossi accusa la compagna di Graziano: al centro 200mila euro e perizie mediche

La donna afferma di essere rimasta legata a Graziano fino al 2021, aggiungendo che eventuali incontri precedenti tra lui e l’attuale compagna sarebbero avvenuti in modo nascosto. Un dettaglio che, a suo dire, cambierebbe radicalmente la cronologia dei fatti finora raccontati.

Tra i passaggi più duri, Del Bianco ricorda la fine improvvisa della convivenza a Tavullia: un rientro a casa culminato con la presenza della nuova compagna e con il suo allontanamento dall’abitazione, episodio che avrebbe segnato la rottura definitiva.

Nonostante una condanna per stalking risalente al passato, che sostiene di aver scoperto solo al termine del procedimento, Marisa dichiara di schierarsi apertamente dalla parte di Valentino Rossi e della sua famiglia, offrendo la propria disponibilità per eventuali testimonianze.

Nel suo racconto emerge l’immagine di un Graziano molto legato ai figli e alle persone che hanno fatto parte della sua vita, in particolare a Stefania, a Lorena Quieti e alla figlia Clara, descritta come uno dei suoi affetti più profondi.

Alle accuse ha replicato Ambra Arpino, respingendo le insinuazioni secondo cui la relazione sarebbe motivata da interessi economici. «Giudicare una storia dai soldi è facile, capirla richiede intelligenza», ha affermato, difendendo la propria posizione nel confronto ormai apertamente mediatico.