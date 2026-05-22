Disconnect Day a Foggia, una giornata senza smartphone contro l'iperconnessione

Oggi il Disconnect Day invita migliaia di persone a spegnere lo smartphone per 24 ore contro l’iperconnessione. A Foggia incontri e attività senza notifiche, social o chat per riscoprire relazioni dirette e tempo condiviso.

Per un giorno niente social network, messaggi, mappe o pagamenti digitali. Il Disconnect Day torna anche nel 2026 con l’obiettivo di spingere le persone a mettere da parte lo smartphone e dedicare più tempo ai rapporti reali e alla vita offline.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione nazionale dipendenze tecnologiche, Gap e cyberbullismo Di.Te e quest’anno si svolge a Foggia, tra l’università e il Parco Campi Diomedei. Il programma coinvolge famiglie, studenti, insegnanti e professionisti con incontri pubblici, laboratori ed esperienze dedicate alla disconnessione consapevole.

Durante la giornata i partecipanti possono lasciare volontariamente il proprio telefono nei cosiddetti “Disconnect Point”. Gli smartphone vengono inseriti in buste opache sigillate e tenuti con sé senza essere utilizzati per tutta la durata delle attività.

L’evento è organizzato insieme al Dipartimento Dipendenze Patologiche della Asl Foggia, al Dipartimento di Scienze sociali dell’Università di Foggia, al Comune e ad altre realtà associative del territorio.

Secondo Giuseppe Lavenia, presidente di Di.Te, l’abitudine a riempire ogni pausa con uno schermo rischia di ridurre la capacità di stare davvero con gli altri e con se stessi. Il progetto nasce proprio per riportare l’attenzione sui rapporti umani e sull’uso più equilibrato della tecnologia.

Nel corso del Disconnect Day si parlerà anche di salute mentale, solitudine giovanile e benessere digitale, temi sempre più presenti nella quotidianità di adolescenti e famiglie. Psicologi, educatori, artisti e studenti accompagneranno il pubblico in attività pensate per sperimentare concretamente una giornata lontano dalle notifiche.

L’iniziativa vuole mettere al centro una domanda semplice ma attuale: quanto siamo ancora capaci di trascorrere del tempo insieme senza avere uno schermo davanti?